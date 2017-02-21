Кто тратит $150 тысяч на день рождение ребенка?
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Кто тратит $150 тысяч на день рождения ребенка?

Детский день рождения может дорого обойтись.

В некоторых богатых азиатских странах родители готовые тратить огромные суммы денег на празднование дня рождения своего ребенка.

Мы поговорили с организаторами праздников, которые на этом зарабатывают.

  • 21 февраля 2017
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