"Планетоград" против планет: Пулково протестует

Видео

Ученые знаменитой Пулковской обсерватории протестуют - меньше, чем в километре от телескопов начинается строительство жилого квартала "Планетоград".

Они считают, что стройка, а потом и сами жилые дома "ослепят" их аппаратуру световым и тепловым излучением.

Строители утверждают, что выполняют все ограничения, наложенные руководством обсерватории и здания никак не помешают научным наблюдениям. И говорят, что строительство вокруг Пулково ведется уже давно, и небеса над обсерваторией давно стали непригодными для наблюдений.

Репортаж Олега Болдырева.