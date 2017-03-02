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"Планетоград" против планет: Пулково протестует
Ученые знаменитой Пулковской обсерватории протестуют - меньше, чем в километре от телескопов начинается строительство жилого квартала "Планетоград".
Они считают, что стройка, а потом и сами жилые дома "ослепят" их аппаратуру световым и тепловым излучением.
Строители утверждают, что выполняют все ограничения, наложенные руководством обсерватории и здания никак не помешают научным наблюдениям. И говорят, что строительство вокруг Пулково ведется уже давно, и небеса над обсерваторией давно стали непригодными для наблюдений.
Репортаж Олега Болдырева.
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2 марта 2017
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