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Украина в Гааге обвинила Россию в пособничестве терроризму
Международный суд справедливости в Гааге приступил к рассмотрению иска Украины против России.
Киев обвиняет Москву в пособничестве терроризму и попытках искоренения украинской культуры и языка в Крыму.
Москва называет украинскую сторону зачинщиком конфликта и предлагает суду разобраться в истинных намерениях Киева.
Репортаж корреспондента Би-би-си Анны Холиган.
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7 марта 2017
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