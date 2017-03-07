Украина в Гааге обвинила Россию в пособничестве терроризму
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Украина в Гааге обвинила Россию в пособничестве терроризму

Международный суд справедливости в Гааге приступил к рассмотрению иска Украины против России.

Киев обвиняет Москву в пособничестве терроризму и попытках искоренения украинской культуры и языка в Крыму.

Москва называет украинскую сторону зачинщиком конфликта и предлагает суду разобраться в истинных намерениях Киева.

Репортаж корреспондента Би-би-си Анны Холиган.

  • 7 марта 2017
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