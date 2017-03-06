В гостях у ливанского наркобарона
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В гостях у ливанского наркобарона

Корреспондент Би-би-си Бенджамин Зэнд встретился с одним из крупнейших наркобаронов в Ливане и выяснил, как гражданская война в соседней Сирии способствует процветанию наркобизнеса.

  • 6 марта 2017
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