В Киеве забросали камнями отделение "Альфа-банка"
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Протестующие в Киеве забросали камнями отделение "Альфа-банка"

Активисты "Организации украинских националистов", которая выступает за блокаду торговли с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, забросали камнями офис "Альфа-банка" в центре Киева.

Подходы к офису заблокировала Национальная гвардия, поэтому активисты не смогли вплотную подойти к зданию и бросали камни и петарды через головы сотрудников служб безопасности. Позднее с банка сбили вывеску.

Ранее нападение было совершено на один из офисов "Сбербанка" в Киеве.

Комментируя эту ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не понимают нежелание Украины воспрепятствовать действиям в отношении российских банков.

Видео не сопровождается комментарием.

  • 15 марта 2017
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