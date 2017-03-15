Протестующие в Киеве забросали камнями отделение "Альфа-банка"
Активисты "Организации украинских националистов", которая выступает за блокаду торговли с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, забросали камнями офис "Альфа-банка" в центре Киева.
Подходы к офису заблокировала Национальная гвардия, поэтому активисты не смогли вплотную подойти к зданию и бросали камни и петарды через головы сотрудников служб безопасности. Позднее с банка сбили вывеску.
Ранее нападение было совершено на один из офисов "Сбербанка" в Киеве.
Комментируя эту ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не понимают нежелание Украины воспрепятствовать действиям в отношении российских банков.
Видео не сопровождается комментарием.
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15 марта 2017
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