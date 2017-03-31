Прощальное письмо британцев ЕС
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Прощальное письмо британцев ЕС

Мы попросили нескольких британцев, известных и не очень, написать Евросоюзу на прощание несколько слов.

  • 31 марта 2017
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