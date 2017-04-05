Графеновое чудо: как превратить морскую воду в питьевую
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Графеновое чудо: как превратить морскую воду в питьевую

Миллионы людей, живущих вблизи моря, остро нуждаются в питьевой воде. И британские ученые, похоже, нашли способ, как решить эту проблему.

Для превращения морской воды в питьевую они предлагают использовать самый тонкий в мире материал - графен.

  • 5 апреля 2017
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