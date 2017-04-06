Акция памяти в Москве: "Мы все сплотились как один"
В Москве прошел митинг-концерт на Манежной площади в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге. В нем, по оценкам столичной полиции, участвовали 50 тысяч человек. Со сцены звучали слова поддержки петербуржцам и песни Тимати, Дианы Гурцкой и Валерии. Люди на площади не реагировали ни на речи, ни на музыку и молча несли цветы в Александровский сад.
Формально митинг в столице организовали московские профсоюзы. По крайней мере, так утверждали со сцены певец Александр Маршал и телеведущая Светлана Зейналова.
Председатель московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев ранее сообщил Русской службе Би-би-си, что акция согласована, и организаторы "утрясли в принципе с правоохранительный органами" все вопросы.
Как им удалось это сделать, неясно - по закону "О митингах", уведомление о проведении подается организаторами письменно в орган исполнительной власти региона не позднее 10 дней до дня проведения мероприятия.
"Коммерсантъ" и РБК со ссылкой на источники в администрации президента писали, что провести митинги рекомендовал Кремль. Похожие памятные мероприятия прошли в четверг в Санкт-Петербурге, в Казани, Тамбове и других городах. Новые акции памяти также пройдут 8 апреля.
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6 апреля 2017