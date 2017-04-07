Винтажная "Лада" на британских дорогах
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Винтажная "Лада" на британских дорогах

Британец Эд Хьюз коллекционирует советские автомобили "Жигули".

Их у него уже пять. Но больше остальных он любит "Ладу", купленную 14 лет назад за 50 фунтов.

  • 7 апреля 2017
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