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Видео
Винтажная "Лада" на британских дорогах
Британец Эд Хьюз коллекционирует советские автомобили "Жигули".
Их у него уже пять. Но больше остальных он любит "Ладу", купленную 14 лет назад за 50 фунтов.
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7 апреля 2017
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