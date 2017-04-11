Глава МИД Британии: "русским придется сделать выбор в Сирии"
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Борис Джонсон: "Русские спасли Асада, а он травит свой народ"

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон не смог убедить своих коллег по "большой семерке" ввести новые санкции против России.

При этом в интервью корреспонденту Би-би-си Джеймсу Роббинсу Джонсон отметил, что тема санкций в отношении российских военных подробно обсуждалась в ходе встречи в Италии.

По словам Джонсона, скоро России придется сделать выбор: "прилепиться к Башару Асаду как клей", либо поддержать позицию стран Запада.

  • 11 апреля 2017
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