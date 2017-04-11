Борис Джонсон: "Русские спасли Асада, а он травит свой народ"

Что Трамп раньше говорил про удары в Сирии

В четверг вечером, через два дня после химической атаки в Идлибе, президент Трамп отдал приказ о нанесении точечных ударов по военной авиабазе сирийских сил. Как менялась позиция Дональда Трампа по Сирии с 2013 по 2017 год?