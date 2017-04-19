Медведев не будет и не советовал бы
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Медведев - о расследовании ФБК: "продукт политических проходимцев"

Дмитрий Медведев, выступая с отчетом в Госдуме, назвал "продуктом политических проходимцев" расследование Алексея Навального, посвященное премьер-министру.

О "нападках" Навального на Медведева спросил зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев, хотя еще во вторник коммунисты утверждали, что не будут поднимать этот вопрос.

  • 19 апреля 2017
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