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Видео
Видео с Навальным, облитым зеленкой: при чем тут SERB?
Оппозиционные активисты считают, что прокремлевское движение SERB причастно к
нападению на Алексея Навального с зеленкой.
Зеленка, моча и нечистоты - привычные орудия борьбы с либеральной оппозицией.
На каких доказательствах основано мнение оппозиции о связи SERB c нападением на Навального?
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2 мая 2017
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