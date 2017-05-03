Дома-кандидаты на снос: не только пятиэтажки

Кандидатами на снос стали не только обещанные пятиэтажки, но и девяти- и четырехэтажные дома. Съемочная группа Русской службы Би-би-си съездила в один из необычных домов, попавших в перечень для голосования по программе реновации.