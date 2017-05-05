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Галина Волчек: "Политика – это то, что вы делаете на сцене"
В интервью Русской службе Би-би-си главный режиссер "Современника" Галина Волчек рассуждает о театре, о политике и о своем возможном преемнике.
Она поговорила с нашим культурным обозревателем Александром Каном в Лондоне, куда "Современник" приехал с гастролями.
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5 мая 2017
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