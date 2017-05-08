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Видео
Марин Ле Пен танцует после поражения
Марин Ле Пен проиграла на президентских выборах. Но это не помешало ей станцевать вместе со своими сторонниками.
Танец Ле Пен показали в эфире французского ТВ.
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8 мая 2017
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