Ждут ли в Европе беглецов из ИГ?
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Ждут ли в Европе тех, кто разочаровался в ИГ?

Мохаммед уехал из Франции с женой, чтобы присоединиться к ИГ.

В контролируемой боевиками Ракке у них родился ребенок. Теперь они хотят вернуться домой.

Корреспондент Би-би-си сумел побывать с сирийской тюрьме, где находятся такие, как Мохаммед.

  • 11 мая 2017
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