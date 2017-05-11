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Ждут ли в Европе тех, кто разочаровался в ИГ?
Мохаммед уехал из Франции с женой, чтобы присоединиться к ИГ.
В контролируемой боевиками Ракке у них родился ребенок. Теперь они хотят вернуться домой.
Корреспондент Би-би-си сумел побывать с сирийской тюрьме, где находятся такие, как Мохаммед.
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11 мая 2017
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