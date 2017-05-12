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Забытые пятиэтажки Москвы хотят под снос
В план реновации Москвы не попали общежития, условия в которых жители называют ужасающими.
Живущие здесь люди готовы переехать даже в сносимые хрущёвки.
Мэр Москвы Сергей Собянин обещал, что общежития и коммуналки попадут в программу реновации "по общему правилу, которое есть в городе".
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12 мая 2017
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