Забытые пятиэтажки Москвы хотят под снос
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Забытые пятиэтажки Москвы хотят под снос

В план реновации Москвы не попали общежития, условия в которых жители называют ужасающими.

Живущие здесь люди готовы переехать даже в сносимые хрущёвки.

Мэр Москвы Сергей Собянин обещал, что общежития и коммуналки попадут в программу реновации "по общему правилу, которое есть в городе".

  • 12 мая 2017
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