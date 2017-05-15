Тысяча и один день битвы за Мосул: США и Ирак против ИГ
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Тысяча и один день битвы за Мосул: США и Ирак против ИГ

Съемочная группа Би-би-си побывала на передовой битвы за Мосул в Ираке.

Там американские военные в сотрудничестве с иракской армией и федеральной полицией ведут последние приготовления к окончательному штурму Мосула с целью очистить его от боевиков ИГ - террористической организации, запрещенной во многих странах, в том числе в России.

Однако задача эта сопряжена с большими трудностями, главная из которых - свести к минимуму число жертв среди мирного населения.

Репортаж корреспондента Би-би-си Фераса Килани.

  • 15 мая 2017
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