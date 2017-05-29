British Airways: третий день ада для пассажиров
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British Airways: третий день ада для пассажиров

Пассажирам, купившим билеты на рейсы британской компании British Airways, предлагают проверять расписание и менять билеты на другие авиалинии.

Сбой в компьютерной системе ВА произошел еще в субботу, и с тех пор многие пассажиры не могут отправиться в полет и вынуждены ночевать в аэропорту.

  • 29 мая 2017
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