Черепаха Большой Дон отправляется в большое плавание
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Черепаха Большой Дон отправляется в большое плавание

Большой Дон весит 90 кг.

Однажды он запутался в рыболовных сетях, и его долго лечили. Теперь Большой Дон возвращается в родной океан.

  • 26 мая 2017
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