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Британия накануне выборов: уроки аббатства Вэлли-Крусис
История заброшенного аббатства Вэлли-Крусис на севере Уэльса может многое рассказать о том, как могут проголосовать жители этого региона столетия спустя.
Ведущая Русской службы Би-би-си Яна Литвинова рассказывает, как жили монахи, какое отношение это имеет к сегодняшнему дню и почему вопрос о том, где родился легендарный король Артур, может неожиданно стать предметом торга.
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2 июня 2017
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