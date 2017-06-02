Уроки аббатства Вэлли-Крусис в Северном Уэльсе
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Британия накануне выборов: уроки аббатства Вэлли-Крусис

История заброшенного аббатства Вэлли-Крусис на севере Уэльса может многое рассказать о том, как могут проголосовать жители этого региона столетия спустя.

Ведущая Русской службы Би-би-си Яна Литвинова рассказывает, как жили монахи, какое отношение это имеет к сегодняшнему дню и почему вопрос о том, где родился легендарный король Артур, может неожиданно стать предметом торга.

  • 2 июня 2017
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