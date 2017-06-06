Британия накануне выборов: новый референдум для Шотландии?

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Всеобщие выборы в Великобритании имеют разный смысл в разных частях Соединенного Королевства. В Шотландии, проголосовавшей против "брексита", это фактически второй референдум.

Когда в 2014 году Шотландия проголосовала за то, чтобы остаться в составе Великобритании, одним из главных аргументов, склонивших чашу весов в сторону сохранения союза, было сохранение членства в ЕС.

После выборов Вестминстер будет договариваться с Брюсселем об условиях выхода страны из ЕС - и шотландцы хотят, чтобы в ходе этих переговоров их голос тоже был услышан.

Жительница городка Гретна-Грин Линда Дентон объясняет ведущей Русской службы Би-би-си Яне Литвиновой, почему по разные стороны границы будут голосовать очень по-разному.