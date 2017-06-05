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Лондон после теракта: "Мы не должны поддаваться угрозам"
Корреспондент Би-би-си Тим Маффетт прошелся от Вестминстера до Лондонского моста и спросил прохожих, как британская столица переживает нападение, произошедшее в минувшие выходные.
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5 июня 2017
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