Москвичи протестуют против реновации
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Стихийное шествие противников законопроекта о реновации в Москве

Активисты, выступающие против так называемого закона о реновации, предусматривающего массовый снос жилых домов в Москве, прошли стихийным митингом к администрации президента России.

В этом видео мы собрали фрагменты прямого эфира Русской службы Би-би-си.

За кадром голос корреспондента Павла Аксенова.

  • 6 июня 2017
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