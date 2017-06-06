Москвичи протестуют против реновации

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Видео
Стихийное шествие противников законопроекта о реновации в Москве
Активисты, выступающие против так называемого закона о реновации, предусматривающего массовый снос жилых домов в Москве, прошли стихийным митингом к администрации президента России.
В этом видео мы собрали фрагменты прямого эфира Русской службы Би-би-си.
- Протест против реновации в Москве перерос в стихийное шествие
- Снесут ли ваш дом? Все, что вам нужно знать о реновации в Москве
- Семь мифов о программе реновации в Москве
За кадром голос корреспондента Павла Аксенова.
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6 июня 2017
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