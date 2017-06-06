ТВ-новости: Лондон после теракта: следствие и минута молчания
Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 6 июня:
- Британская полиция назвала имена трех человек, совершивших нападение в центре Лондона. Главный вопрос: как бороться с радикальными джихадистами?
- Жизнь в осажденной столице исламистов. Боевики готовятся к последней битве, мирные жители гадают, останутся ли в живых. Эксклюзивные кадры, полученные Би-би-си из Ракки.
- Ближневосточные страны разорвали дипломатические отношения с Катаром из-за его отношений с Ираном и исламистскими группировками. Чем закончится поляризация в регионе?
- Как шотландцы собираются голосовать на предстоящих выборах? Продолжение нелондонского дневника нашего лондонского видеоблогера Бена Тавенера.
-
6 июня 2017