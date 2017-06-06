ТВ-новости: Лондон после теракта, ход следствия и минута молчания
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ТВ-новости: Лондон после теракта: следствие и минута молчания

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 6 июня:

  • Британская полиция назвала имена трех человек, совершивших нападение в центре Лондона. Главный вопрос: как бороться с радикальными джихадистами?
  • Жизнь в осажденной столице исламистов. Боевики готовятся к последней битве, мирные жители гадают, останутся ли в живых. Эксклюзивные кадры, полученные Би-би-си из Ракки.
  • Ближневосточные страны разорвали дипломатические отношения с Катаром из-за его отношений с Ираном и исламистскими группировками. Чем закончится поляризация в регионе?
  • Как шотландцы собираются голосовать на предстоящих выборах? Продолжение нелондонского дневника нашего лондонского видеоблогера Бена Тавенера.
  • 6 июня 2017
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