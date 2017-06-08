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Собянин ответил на вопросы о сносе пятиэтажек
Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопросы о реновации в прямом эфире “ВКонтакте”. Беседа транслировалась на личной странице градоначальника в социальной сети.
В частности, он заявил, что дома, представляющие историческую ценность, могут быть по решению жителей включены в программу реновации. По словам Собянина, в этом случае жители будут выселены, но сами дома будут не сноситься, а реставрироваться.
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8 июня 2017
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