ТВ-новости: пожар на западе Лондона
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ТВ-новости: пожар на западе Лондона

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 14 июня:

  • Пожар на западе Лондона полностью уничтожил высотный дом. Причины выясняются, несколько сот человек остались без крова.
  • Что послужило поводом для возгорания и какие вопросы будет рассматривать следствие?
  • Венесуэле грозит настоящий голод. Сотни детей в провинции страдают от недоедания.
  • "Скорая помощь" для предметов искусства. Власти Италии все еще ликвидируют последствия прошлогодних землетрясений.
  • 14 июня 2017
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