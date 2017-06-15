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Школьник, которого обвиняют в распылении газа на Тверской
17-летний Михаил Галяшкин – фигурант уголовных дел, заведенных после акции протеста против коррупции, которая состоялась в центре Москвы.
По версии следствия, несовершеннолетний ученик 11-го класса распылил газ из баллончика и таким образом причинил вред сотруднику правоохранительных органов.
В среду Галяшкина не стали отправлять под домашний арест и оставили в полиции ещё на 48 часов. 16 июня суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении его под домашний арест.
Галяшкину грозит до пяти лет колонии.
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15 июня 2017
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