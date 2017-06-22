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Глава отдела расследований BuzzFeed в интервью Би-би-си
В дознании о смерти Александра Перепеличного речь зашла об американском досье, связывающем смерть россиян в Британии с Россией.
Мы поговорили с Хайди Блейк, главой отдела расследований сайта BuzzFeed, который первым опубликовал расследование по следам этого доклада.
В этой части журналистка объясняет, откуда журналисты BuzzFeed получили информацию.
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22 июня 2017
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