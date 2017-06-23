ТВ-новости: кто будет собирать английскую клубнику?
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ТВ-новости: кто будет собирать английскую клубнику?

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 23 июня:

  • Силы сирийской оппозиции ведут бои с исламистами на окраинах Ракки, столицы самопровозглашенного "халифата". Наш корреспондент передает с линии фронта.
  • В Британии не хватает сезонных рабочих для сбора клубники и других ягод. Почему жители ЕС не спешат трудиться на английских полях?
  • Украинский Львов переживает мусорный кризис. Почему власти не в состоянии избавить спальные районы от накопившихся отходов?
  • И полвека назад в эфир вышла первая спутниковая телевизионная программа. Почему песня "Битлз", прозвучавшая в ней, стала гимном десятилетия?
  • 23 июня 2017
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