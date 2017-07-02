Жители Виннипега выстроились в гигантский кленовый лист в День Канады
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Жители Виннипега выстроились в гигантский кленовый лист в День Канады

В центре Виннипега местные жители выстроились в гигантский кленовый лист в честь Дня Канады. Во флешмобе приняли участие 3600 человек.

В 1867 году Британия предоставила своей бывшей колонии статус доминиона - фактически независимого государства в рамках Британской империи.

День Канады, который отмечается 1 июля, - главный государственный праздник страны.

Видео не сопровождается комментариями.

  • 2 июля 2017
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