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Видео
Жители Виннипега выстроились в гигантский кленовый лист в День Канады
В центре Виннипега местные жители выстроились в гигантский кленовый лист в честь Дня Канады. Во флешмобе приняли участие 3600 человек.
В 1867 году Британия предоставила своей бывшей колонии статус доминиона - фактически независимого государства в рамках Британской империи.
День Канады, который отмечается 1 июля, - главный государственный праздник страны.
Видео не сопровождается комментариями.
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2 июля 2017
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