"Прогрессивный Либерал" бросает вызов Трампу на ринге
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"Прогрессивный Либерал" вступает в бой с фанатами Трампа

Религия и политика - две вещи, которые, по словам профессионалов рестлинга, невозможно обсуждать, не вступая в драку.

Однако Дэниел Ричардс готов постоять за свои идеи в бою.

Называя себя "Прогрессивным Либералом", он бросает вызов Дональду Трампу и консервативной Америке.

И при этом остается любимцем публики даже в консервативной глубинке.

  • 3 июля 2017
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