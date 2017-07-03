"Прогрессивный Либерал" вступает в бой с фанатами Трампа

"Маша - это Путин". Что в Британии думают о мультфильме "Маша и медведь"

Премьера нового фильма "Маша и Медведя" прошла в Британии. Наш корреспондент Ольга Мальчевская смотрела его в гордом одиночестве в одном из лондонских кинотеатров.