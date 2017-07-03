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"Прогрессивный Либерал" вступает в бой с фанатами Трампа
Религия и политика - две вещи, которые, по словам профессионалов рестлинга, невозможно обсуждать, не вступая в драку.
Однако Дэниел Ричардс готов постоять за свои идеи в бою.
Называя себя "Прогрессивным Либералом", он бросает вызов Дональду Трампу и консервативной Америке.
И при этом остается любимцем публики даже в консервативной глубинке.
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3 июля 2017
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