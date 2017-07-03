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ТВ-новости: вредоносный "Петя"
Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 3 июля:
- Компьютерный вирус "Петя" парализовал работу многих украинских компаний. Его происхождение не доказано, но украинцы обвиняют Россию.
- "Прогрессивный либерал" на ринге. Как воспринимает протрамповская глубинка рестлера с таким прозвищем?
- Изменение климата позволяет выращивать северных оленей на фермах - но как при этом сохранить магию Рождества?
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3 июля 2017
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