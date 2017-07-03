ТВ-новости: вредоносный "Петя"
Media playback is unsupported on your device
Видео

ТВ-новости: вредоносный "Петя"

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 3 июля:

  • Компьютерный вирус "Петя" парализовал работу многих украинских компаний. Его происхождение не доказано, но украинцы обвиняют Россию.
  • "Прогрессивный либерал" на ринге. Как воспринимает протрамповская глубинка рестлера с таким прозвищем?
  • Изменение климата позволяет выращивать северных оленей на фермах - но как при этом сохранить магию Рождества?
  • 3 июля 2017
Go to next video: ТВ-новости: О чем Путин договорился с бизнесменами?