Гамбург против G20: волна протестов захлестнула город
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Гамбург против G20: волна протестов захлестнула город

В Гамбурге, где в пятницу открывается саммит "Большой двадцатки", второй день продолжаются столкновения демонстрантов с полицией.

Полиция применила дубинки, водометы и перцовый газ. Пострадали не менее 76 полицейских, трое из них находятся в больнице.

Количество пострадавших и задержанных среди протестующих пока неизвестно.

  • 7 июля 2017
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