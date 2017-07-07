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Гамбург против G20: волна протестов захлестнула город
В Гамбурге, где в пятницу открывается саммит "Большой двадцатки", второй день продолжаются столкновения демонстрантов с полицией.
Полиция применила дубинки, водометы и перцовый газ. Пострадали не менее 76 полицейских, трое из них находятся в больнице.
Количество пострадавших и задержанных среди протестующих пока неизвестно.
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7 июля 2017
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