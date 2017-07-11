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Битва за Ракку: загнанный в угол враг особо опасен
После освобождения от боевиков "Исламского государства" иракского Мосула, где они впервые объявили о создании халифата, настал черед сирийской Ракки.
Этот город исламисты называли своей столицей, однако их дни, похоже, сочтены.
Впрочем, как сообщает из центра Ракки корреспондент Би-би-си Гэбриэл Гейтхаус, загнанный в угол враг становится особо опасным.
Группировка "Исламское государство" запрещена во многих странах, в том числе в России.
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11 июля 2017
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