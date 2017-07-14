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"Он поехал прямо на меня": рассказ турка, дважды попавшего под танк
15 июля 2016 года восставшие военные обстреляли правительственные здания и перекрыли дороги в Стамбуле и Анкаре.
Неподалеку от Босфорского моста остановить танки пытался Сабри Унал. Он попал под гусеницы и едва не лишился руки.
За одну ночь тогда погибло более 260 человек. Попытка путча провалилась.
Президент Эрдоган сразу назвал вдохновителем переворота исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. За год в Турции арестованы тысячи людей, которых обвинили в связях с Гюленом.
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14 июля 2017
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