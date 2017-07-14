"Танк поехал прямо на меня" . Рассказ турка, пытавшегося остановить путч
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"Он поехал прямо на меня": рассказ турка, дважды попавшего под танк

15 июля 2016 года восставшие военные обстреляли правительственные здания и перекрыли дороги в Стамбуле и Анкаре.

Неподалеку от Босфорского моста остановить танки пытался Сабри Унал. Он попал под гусеницы и едва не лишился руки.

За одну ночь тогда погибло более 260 человек. Попытка путча провалилась.

Президент Эрдоган сразу назвал вдохновителем переворота исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. За год в Турции арестованы тысячи людей, которых обвинили в связях с Гюленом.

  • 14 июля 2017
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