"Он поехал прямо на меня": рассказ турка, дважды попавшего под танк

Сабри Унал дважды попал под танк во время попытки переворота в Турции в июле прошлого года. Пытаясь остановить танки, он едва не лишился руки. В ту ночь в Турции погибло более 260 человек. Попытка путча провалилась.