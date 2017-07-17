Почему селфи в музеях – это плохая идея
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Почему селфи в музеях – это плохая идея

Студентка, посетившая галерею в Лос-Анджелесе, нечаянно разбила экспонаты пока делала селфи. О том, как этот инцидент разрешился – в видео Русской службы Би-би-си.

  • 17 июля 2017
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