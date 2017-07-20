Что известно об убийстве Павла Шеремета год спустя?
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Что известно об убийстве Павла Шеремета год спустя?

Спустя год после того, как журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва машины в центре Киева, существенного прогресса в деле об убийстве нет.

Украинские правоохранительные органы не назвали ни заказчиков, ни исполнителей убийства. К расследованию присоединились журналисты - друзья Шеремета.

Подробнее читайте об этом здесь:

  • 20 июля 2017
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