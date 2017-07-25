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Сходил за кофе: как посетитель спас выручку кофейни
Грабитель в маске, вооруженный ножом и пистолетом, попытался ограбить кофейню в городе Фресно в США. На помощь пришел один из посетителей.
58-летний Крегг Джерри ударил его стулом по голове, обезоружил и ранил ножом, чтобы преступник не сбежал.
Полиция назвала поступок Джерри героическим.
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25 июля 2017
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