Сходил за кофе: как посетитель спас выручку кофейни

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Грабитель в маске, вооруженный ножом и пистолетом, попытался ограбить кофейню в городе Фресно в США. На помощь пришел один из посетителей.

58-летний Крегг Джерри ударил его стулом по голове, обезоружил и ранил ножом, чтобы преступник не сбежал.

Полиция назвала поступок Джерри героическим.