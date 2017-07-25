Сходил за кофе: как посетитель спас выручку кофейни
Media playback is unsupported on your device
Видео

Сходил за кофе: как посетитель спас выручку кофейни

Грабитель в маске, вооруженный ножом и пистолетом, попытался ограбить кофейню в городе Фресно в США. На помощь пришел один из посетителей.

58-летний Крегг Джерри ударил его стулом по голове, обезоружил и ранил ножом, чтобы преступник не сбежал.

Полиция назвала поступок Джерри героическим.

  • 25 июля 2017
Go to next video: Грабители на погрузчике выломали из стены банкомат