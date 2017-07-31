Что не так с выборами в Венесуэле
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Что не так с выборами в Венесуэле

В Венесуэле состоялись выборы в Конституционную ассамблею: как их результаты воспринял президент Николас Мадуро, оппозиция и другие страны.

  • 31 июля 2017
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