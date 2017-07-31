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60 лет в хрущевках - как Москва стала пятиэтажной
31 июля 1957 года вышло "Постановление о развитии жилищного строительства в СССР" - формально этот день можно считать днем рождения хрущевок.
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Первые хрущевки были четырехэтажными, архитектор Натан Остерман разработал 13 проектов домов, из которых потом выбрали лучший - по его образу и подобию планировалось застроить весь СССР.
Первая хрущевка все еще стоит на своем месте - по адресу улица Гримау, 16, в московском районе Новые Черемушки.
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31 июля 2017
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