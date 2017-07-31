60 лет в хрущевках - как Москва стала пятиэтажной

31 июля 1957 года вышло "Постановление о развитии жилищного строительства в СССР" - формально этот день можно считать днем рождения хрущевок. Это видео - об истории одного из символов оттепели, который теперь пустили под снос.