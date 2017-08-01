Как за право проведения Олимпийских Игр никому не пришлось бороться
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Как за право проведения Олимпийских Игр никому не пришлось бороться

Международный Олимпийский комитет принял историческое решение и разделил возможность провести Игры между двумя кадидатами.

Париж и Лос-Анджелес стали финалистами в борьбе за проведение летних Олимпийских Игр в 2024 году.

Теперь Игры пройдут и там, и там.

В Париже в 2024 году, а в Лос-Анджелесе - в 2028.

  • 1 августа 2017
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