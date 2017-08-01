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Как за право проведения Олимпийских Игр никому не пришлось бороться
Международный Олимпийский комитет принял историческое решение и разделил возможность провести Игры между двумя кадидатами.
Париж и Лос-Анджелес стали финалистами в борьбе за проведение летних Олимпийских Игр в 2024 году.
Теперь Игры пройдут и там, и там.
В Париже в 2024 году, а в Лос-Анджелесе - в 2028.
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1 августа 2017
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