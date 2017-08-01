Двуличные англичане? #Londonблог учит, как правильно общаться с британцами
Знакомая дилемма для изучающих английский язык: когда британец говорит одно, но на самом деле имеет в виду совершенно другое.
При этом иногда сложно понять, делает ли он из вежливости - или скрытой грубости.
Все ли дело в том, что англичане довели искусство сдержанности в разговоре до олимпийских высот, не говоря напрямую того, что думают, - или на самом деле они просто прячут грубость под вежливыми фразами?
Видеоблогер Русской службы Би-би-си Бен Тавенер демонстрирует, как можно попасть впросак, общаясь с англичанами.
Предыдущие выпуски проекта #Londonблог можно найти по этой ссылке.
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1 августа 2017
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