Принц Филипп - "самый опытный в мире открыватель досок" - ушел на пенсию
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Принц Филипп, "самый опытный в мире открыватель мемориальных досок", уходит на пенсию

Принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II, в среду в последний раз поучаствует в официальном мероприятии, после чего больше не будет исполнять официальные обязанности.

Супруг королевы Елизаветы II, сам себя назвавший "самым опытным в мире "открывателем мемориальных досок", уходит на пенсию после 70 лет на королевской службе.

Русская служба Би-би-си вспоминает лишь несколько из более чем 22 тысяч его официальных мероприятий.

  • 2 августа 2017
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