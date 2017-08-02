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Принц Филипп, "самый опытный в мире открыватель мемориальных досок", уходит на пенсию
Принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II, в среду в последний раз поучаствует в официальном мероприятии, после чего больше не будет исполнять официальные обязанности.
Супруг королевы Елизаветы II, сам себя назвавший "самым опытным в мире "открывателем мемориальных досок", уходит на пенсию после 70 лет на королевской службе.
Русская служба Би-би-си вспоминает лишь несколько из более чем 22 тысяч его официальных мероприятий.
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2 августа 2017
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