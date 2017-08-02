Принц Филипп, "самый опытный в мире открыватель мемориальных досок", уходит на пенсию

Принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II, в среду в последний раз поучаствует в официальной церемонии. Русская служба Би-би-си вспоминает лишь несколько из более 22 тысяч официальных мероприятий с его участием.