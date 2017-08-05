Кое-кто еще пользуется серпом без молота
На украинском арт-хуторе Обырок, за 250 км от Киева, всех желающих учат жать пшеницу по старинке - серпами.
Уже шестой год местные жители и их гости вручную засевают и обрабатывают небольшой участок пшеничного поля.
Большинство из них - жители больших городов, которые ищут в непривычном для горожан занятии отдых и впечатления.
После жатвы хлеборобы-любители будут молотить и молоть зерно, а потом - печь хлеб. Чтобы хватило на одну булочку, нужно сжать четыре снопа пшеницы, рассказывает основатель хутора.
Видеорепортаж корреспондента Би-би-си в Киеве Олега Карпьяка.
-
5 августа 2017
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне