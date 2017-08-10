Стать киборгом: компания из США вживляет сотрудникам чипы
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Стать киборгом: компания из США вживляет сотрудникам чипы

В Висконсине одна из компаний предложила своим сотрудникам вживить в руку микрочип. Он позволяет одним касанием открыть дверь, разблокировать компьютер или расплатиться за обед.

Поместить в свое тело чип согласилась почти половина работников.

Влияние вживленного инородного тела на здоровье человека до конца не изучено.

  • 10 августа 2017
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