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Стать киборгом: компания из США вживляет сотрудникам чипы
В Висконсине одна из компаний предложила своим сотрудникам вживить в руку микрочип. Он позволяет одним касанием открыть дверь, разблокировать компьютер или расплатиться за обед.
Поместить в свое тело чип согласилась почти половина работников.
Влияние вживленного инородного тела на здоровье человека до конца не изучено.
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10 августа 2017
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