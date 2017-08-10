Сергей Удальцов: "Россию покидать не намерен"
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Сергей Удальцов: "Россию покидать не намерен"

Вышедший на свободу координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов в интервью Русской службе Би-би-си рассказал об отношениях с Алексеем Навальным.

Он также заявил, что не собирается уезжать из России.

  • 10 августа 2017
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