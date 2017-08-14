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ТВ-новости: марш расистов, который потряс Америку
Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 14 августа:
- В США поминают девушку, погибшую во время столкновений на марше расистов. От президента ждут признания вины ультраправых.
- Будет ли война на Корейском полуострове? Южная Корея просит помощи США в разрешении конфликта с северным соседом.
- Иммунная терапия против сахарного диабета. Новые разработки британских ученых.
- Женщина в роли Айвазовского. Необычный спектакль в память о великом маринисте.
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14 августа 2017
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