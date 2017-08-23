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"Показательный процесс": соратники Серебренникова у здания суда
Режиссера Кирилла Серебренникова отправили под домашний арест. К зданию Басманного суда, где проходило заседание, пришли сотни людей. Среди них были поклонники творчества режиссера, друзья и знакомые.
Корреспонднеты Русской службы Би-би-си поговорили актерами, режиссерами, телеведущими и общественными деятелями, которые пришли поддержать Серебренникова.
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23 августа 2017
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