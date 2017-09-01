Лукашенко хочет свой электромобиль
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Лукашенко прокатился на Тесле. И теперь хочет свою

Белоруссия известна своими тракторами, но президент страны Александр Лукашенко решил, что стране пора осваивать новые технологии автомобилестроения.

Заявление об этом он сделал, протестировав последнюю модель Теслы.

Восхитившись американской машиной, он поручил чиновникам создать белорусский электромобиль - пусть с помощью иностранцев.

  • 1 сентября 2017
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