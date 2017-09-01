Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Лукашенко прокатился на Тесле. И теперь хочет свою
Белоруссия известна своими тракторами, но президент страны Александр Лукашенко решил, что стране пора осваивать новые технологии автомобилестроения.
Заявление об этом он сделал, протестировав последнюю модель Теслы.
Восхитившись американской машиной, он поручил чиновникам создать белорусский электромобиль - пусть с помощью иностранцев.
-
1 сентября 2017
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне